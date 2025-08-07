Gündem

Galatasaray Takımı Gaziantep’e Geldi

galatasaray-takimi-gaziantep-e-geldi

GELEN GAZİANTEP FK MAÇI İÇİN GALATASARAY’IN GELİŞİ

Gaziantep FK ile oynanacak olan Süper Lig’in ilk haftası maçı için Gaziantep’e gelen Galatasaray takımı, konaklayacakları otelin önünde büyük bir taraftar kalabalığıyla karşılandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına olan sevgi gösterilerini pankartlar açarak dile getirdi.

TARAFTAR DESTEK VERİYOR

Galatasaray kafilesi, Gaziantep Havaalanından otobüsle konaklayacakları otele geçti. Futbolcular ve teknik heyet, taraftarların coşkulu destekleri eşliğinde otele giriş yaptı. Taraftarların bu yoğun ilgisi, takımın moral kaynağı oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Ankara’da Kar Maskeli Hırsızlık Olayı

Ankara'da bir hırsız, kar maskesi takarak park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gündem

Kastamonu Türbede Yangın Ortaya Çıktı

Azdavay'daki bir türbede başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ancak, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.