Galatasaray Takımı Gaziantep’e Geldi

GELEN GAZİANTEP FK MAÇI İÇİN GALATASARAY’IN GELİŞİ

Gaziantep FK ile oynanacak olan Süper Lig’in ilk haftası maçı için Gaziantep’e gelen Galatasaray takımı, konaklayacakları otelin önünde büyük bir taraftar kalabalığıyla karşılandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına olan sevgi gösterilerini pankartlar açarak dile getirdi.

TARAFTAR DESTEK VERİYOR

Galatasaray kafilesi, Gaziantep Havaalanından otobüsle konaklayacakları otele geçti. Futbolcular ve teknik heyet, taraftarların coşkulu destekleri eşliğinde otele giriş yaptı. Taraftarların bu yoğun ilgisi, takımın moral kaynağı oldu.