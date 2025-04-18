Galatasaray Talisca İçin Devrede!

GALATASARAY’IN TRANSFER GELİŞMELERİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında yarın (19 Nisan 2025) Bodrum FK ile önemli bir maça çıkacak. Hedef, Fenerbahçe’nin 3 puan önünde zirvede yer alarak puan farkını korumak. Ancak sahada olduğu kadar transfer kulislerinde de hareketlilik var. Galatasaray’ın transfer konularında önemli bir figür olan George Gardi, Türkiye Gazetesi’ne verdiği röportajda Anderson Talisca ve Fenerbahçe’nin transfer stratejileri hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

TALISCA İÇİN GALATASARAY DEVREDE

George Gardi, devre arasında Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Anderson Talisca için Galatasaray adına bir teklif yaptığını duyurdu. İtalyan menajer, Al-Nassr kulübüyle ve oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmelerde, “Galatasaray’ın Talisca’yla ilgilendiğini ve transferi sonuçlandırmak istediğini” ilettiğini söyledi. Ancak, bu görüşmelerin ardından Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı transfer ederek Galatasaray’a bir avantaj sağladı. Gardi, bu süreçte Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu’nun desteğiyle Alvaro Morata ile gizli görüşmelere devam ettiğini ve Fenerbahçe’nin aynı pozisyonda oyuncu arayışında bulunduğunu vurguladı.

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER STRATEJİLERİ

Gardi’nin açıklamaları yalnızca Talisca ile sınırlı kalmadı. İtalyan menajer, Fenerbahçe’nin daha önce Mauro Icardi’yi transfer etmeye çalıştığını doğruladı. “Evet, Fenerbahçe’nin Icardi’yi transfer etmek istediği doğru. Başka birçok kulüp de onunla ilgilendi.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Galatasaray’ın transfer ettiği Nicolo Zaniolo ve Inter’den Milan Skriniar gibi oyuncularla da Fenerbahçe’nin ilgilendiğini fark ettiğini belirtti. Bu transfer süreçlerinin, iki kulüp arasındaki rekabeti daha da artırdığı gözlemleniyor.