Spor

Galatasaray Taraftarı Şokta! Chelsea Paylaşımı

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GALATASARAY’IN YENİ HEDEFİ: OSIMHEN’İN BONSERVİSİ

Süper Lig’de şampiyonluk elde eden Galatasaray, yeni bir hedef belirleyerek Osimhen’in bonservisini almak istiyor. Sarı kırmızılı ekibin 25. şampiyonluğunda önemli bir yere sahip olan Nijeryalı yıldız, taraftarın kalbini kazanmış ve her maçta büyük destek görmüş durumda.

CHELSEA’DEN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Nijeryalı oyuncunun bonservisini Napoli’den almak isteyen Galatasaray, bu süreçte büyük kulüplerle yarışıyor. İngiliz ekip Chelsea, gece saatlerinde yaptığı paylaşım ile Galatasaray taraftarlarını endişelendirdi. Chelsea, Osimhen’in giydiği maskeye oldukça benzeyen bir maskenin fotoğrafını Ekvador bayrağı emojisiyle paylaştı. Taraftarlar, bu paylaşımın Osimhen için yapıldığını düşünse de, daha sonra bu paylaşımın Chelsea’nin Ekvadorlu futbolcusu Moises Caicedo için yapıldığı anlaşıldı.

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