Galatasaray, Uğurcan Çakır’ı transfer etti

GALATASARAY YERLİ KALECİ ARAYIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, kaleci transferi için Türkiye’de doğru ismi buldu. Ederson, Senne Lammens ve Donnarumma gibi isimlerde istenilen sonuçları elde edemeyen sarı-kırmızılıların, Trabzonspor’un önemli oyuncusu Uğurcan Çakır’a yöneldiği iddia ediliyor.

UĞURCAN ÇAKIR İLE YAKINLAŞMA

Galatasaray’ın, Uğurcan Çakır ile anlaşma sağlama konusunda önemli aşama kaydettiği öne sürülüyor. Trabzonspor yönetimi, Galatasaray’ın transfer teklifi hakkında görüşmek üzere ‘acil’ toplantı düzenledi.

PAZARLIK AŞAMASI BAŞLADI

Galatasaray ve Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferi üzerine müzakerelere başladı. Trabzonspor, Uğurcan Çakır için pazarlıklara 25 milyon euro’dan başlangıç yaptı.

Şanlıurfa’da Kuzenler Arasında Kavga: 1 Ölü

Birecik'te arazi anlaşmazlığı sonucu amca çocukları arasında çıkan silahlı çatışmada 59 yaşındaki Mehmet Hıdır Çakmak yaşamını yitirdi, 3 kişi gözaltına alındı.
Taksici, Tartıştığı Kişiyi Bıçakladı

Kayseri'de bir taksici, H.Ş. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

