Galatasaray, Unicaja Malaga’ya Yenildi

GALATASARAY FİNALDE UNİCAJA MALAGA’YA YENİLDİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde temsilcimiz Galatasaray, İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga ile karşı karşıya geldi. Atina’daki Sunel Arena’da gerçekleştirilen bu müsabaka, 83-67’lik sonuçla Malaga’nın galibiyetiyle tamamlandı. Bu sonucun ardından Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk kupasını kazandı.

GALATASARAY İLK ÇEYREĞİ GERİDE KAPATTI

İspanyol ekibi, maçın başlangıcında hızlı hücumlarla sayılar üretirken, Galatasaray hücum organizasyonlarında sorunlar yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyrekte 6 top kaybı yaparak periyodu 19-13 geride tamamladı.

MALAGA İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

İkinci periyotta Malaga, hızlı hücumlarla farkı açarak çeyreğin ilk 2 dakikasında skoru çift hanelere taşıdı. Galatasaray, önemli bir toparlanma göstererek farkı eritmeye ve maça denge getirmeye çalıştı. Ancak ilk yarının bitmesine 0.7 saniye kala, Delgado’nun Carter’a yaptığı faul sonrası gelen 3 serbest atışla soyunma odasına 31-37 geride gitti.

MALAGA, SKOR FARKINI KORUDU

İkinci yarıya başlarken her iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Malaga, farkı yeniden 9 sayıya çıkardı. Galatasaray, bu periyotta özellikle Tyrone Wallace ile etkili olmaya çalıştı ve 49-56 ile bu çeyreği geride tamamladı.

Maçın son periyodunda, rakibinin sert savunmasıyla baş etmeye çalışan Galatasaray, Tyrone Wallace ve Cummings ile çaba gösterdi. Ancak, savunma ribaundlarını almakta zorlanması ve dış şutları engelleyememesi, farkın açılmasına engel olamadı. Sonunda maç, 67-83’lük sonuçla Galatasaray’ın mağlubiyetiyle bitti ve takım turnuvayı 2’nci sırada tamamladı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Young 3, Wallace 14, Sadık Emir Kabaca, Cummings 14, Blumbergs 12, Palmer Jr 11, Izundu 6, Buğrahan Tuncer 2, Delgado 3, Göksenin Köksal 2.

Unicaja Malaga: Diaz, Barreiro, Ejim 2, Kalinoski 11, Sima 7, Carter 14, Kravish 7, Balcerowski 1, Taylor 6, Perez 13, Osetkowski 9, Perry 13.