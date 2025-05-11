Galatasaray, Unicaja Malaga’ya Yenildi

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ’NDE MALAGA KAZANDI

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile karşılaştı. Atina’daki Sunel Arena’da gerçekleşen müsabakayı Malaga, 83-67’lik skorla kazandı ve bu sonuçla birlikte şampiyonluğa uzandı.

İspanyol ekibinin hızlı hücumlarıyla başlattığı ilk periyotta Galatasaray, hücum organizasyonlarında yaşadığı zorluklar nedeniyle 6 top kaybı yaptı ve ilk çeyreği 19-13 geride tamamladı.

MALAGA İKİNCİ YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

İkinci periyota hızlı hücumlarla giren Malaga, çeyreğin ilk 2 dakikasında farkı çift hanelere çıkardı. Galatasaray, daha etkili olmaya başlayarak farkı eritti. Ancak, ilk yarının bitimine 0.7 saniye kala Delgado’nun, ilk yarıda iyi oynayan Carter’a yaptığı faul sonucunda gelen 3 serbest atışla soyunma odasına 31-37 geride gitti.

MALAGA SKORU KORUDU

İkinci yarının başlangıcında karşılıklı sayılarla devam eden maçta, Malaga farkı tekrar 9 sayıya çıkardı. Galatasaray, özellikle Tyrone Wallace’la etkili olmaya çalıştı fakat bu periyottan 49-56 geride ayrıldı.

GALATASARAY, MAÇI KAYBETTİ

Son periyotta rakibinin sert savunmasına karşı Tyrone Wallace ve Cummings ile etkili olmaya çalışan Galatasaray, savunma ribaundlarını almakta zorluk çekerken dış şutları da engelleyemeyerek farkın açılmasına engel olamadı. Maçı 67-83 kaybeden Galatasaray, turnuvayı 2’nci sırada tamamladı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Young 3, Wallace 14, Sadık Emir Kabaca, Cummings 14, Blumbergs 12, Palmer Jr 11, Izundu 6, Buğrahan Tuncer 2, Delgado 3, Göksenin Köksal 2

Unicaja Malaga: Diaz, Barreiro, Ejim 2, Kalinoski 11, Sima 7, Carter 14, Kravish 7, Balcerowski 1, Taylor 6, Perez 13, Osetkowski 9, Perry 13