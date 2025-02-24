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Galatasaray Ve Fenerbahçe Derbiye Hazır

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GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ

Süper Lig’in 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine rakip olacak. Maç Rams Park’ta gerçekleştirilecek ve saat 20.00’de başlayacak. Bu önemli karşılaşmanın hakemliğini Slavko Vincic üstlenecek.

VAR HAKEMİ DUYURULDU

Vincic’e yardımcı hakemlik görevini Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Dördüncü hakem olarak Kadir Sağlam görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemini de belirledi. TFF’nin yaptığı açıklama doğrultusunda bu derbide VAR hakemi Alen Borosak olarak atanırken, AVAR’da ise Onur Özütoprak görev alacak.

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