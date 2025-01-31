Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Rakipleri Belli Oldu

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE KURA ÇEKİMİ YAPILDI

UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 play-off turu kura çekimi Nyon’daki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Galatasaray, play-off aşamasında AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

GALATASARAY’IN RAKİBİ AZ ALKMAAR

Sarı-kırmızılılar bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE ANDERLECHT İLE KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, play-off aşamasında Anderlecht ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile karşılaşacak.

PLAY-OFF TURU MAÇ TARİHLERİ

2024-25 sezonu UEFA Avrupa Ligi, 21 Mayıs’ta İspanya’nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı’nda gerçekleştirilecek final maçıyla sona erecek. Play-off turu karşılaşmaları ise 13 ve 20 Şubat tarihlerinde yapılacak.

MATCH TAKVİMİ

Son hafta maçlarının ardından lig takvimi şu şekilde oluştu: Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025, Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025, Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025, Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025, Final: 21 Mayıs 2025.