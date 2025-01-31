Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Rakipleri Belli Oldu

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE KURA ÇEKİMİ YAPILDI

UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 play-off turu için kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takım Galatasaray, play-off aşamasında AZ Alkmaar ile yüzleşecek.

Galatasaray, bu aşamayı geçmesi durumunda Avrupa Ligi’nin son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham ile karşılaşma fırsatı bulacak.

FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ ANDERLECHT

Fenerbahçe ise play-off aşamasında Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, bu aşamayı geçmeyi başarırlarsa son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers’a karşı mücadele edecek.

MAÇ TARİHLERİ VE FINALS

UEFA Avrupa Ligi 2024-25 sezonu, 21 Mayıs’ta İspanya’nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadı’nda yapılacak final maçı ile sona erecek. Play-off turu maçları ise 13 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Ligdeki son hafta maçlarının ardından oluşan takvim şöyle:

– Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

– Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

– Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

– Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

– Final: 21 Mayıs 2025