“Galatasaray Ve Fenerbahçe PFDK’Ya Sevk Edildi”

KULÜP SEVKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 3. haftasında yaşanan ihlaller nedeniyle 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Fenerbahçe, “çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket” nedeniyle disiplin kuruluna gönderilirken, Galatasaray da benzer şekilde “çirkin ve kötü tezahürat” ile saha olayları sebebiyle aynı duruma düştü. Kocaelispor’un yanı sıra Kocaelispor yöneticisi Metin Özkan da “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ye sevk edildi. Göztepe ve Kayserispor, yine “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle disipline gönderilirken, Gaziantep FK’nın “talimatlara aykırı hareket” ile, Eyüpspor’un ise “saha olayları” dolayısıyla disiplin kuruluna gittiği öğrenildi.

1. LİG’DE DE SEVKLER VAR

TFF Hukuk Müşavirliği, 1. Lig’den 5 kulübü, 2 başkanı ve 3 futbolcuyu da PFDK’ye sevk etti. Çorum FK ve Iğdır FK “çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları” kapsamında disiplin kuruluna gönderilirken, Esenler Erokspor yalnızca “saha olayları” nedeniyle sevk edildi. Amed Sportif Faaliyetler, “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” yapması nedeniyle disiplin kuruluna gönderilirken, Ümraniyespor, 5 futbolcusunun sarı, 1 futbolcusunun ise kırmızı kart görmesi sebebiyle “sportmenliğe aykırı hareket” dolayısıyla PFDK’ye sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Burç Baysal’ın da “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” yaptığı, Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın’ın “talimatlara aykırı hareket” ve “hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareket” sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi. Ayrıca yöneticiler Fatih Çevik Bilal Aydın ve Eshabil Erdem Gözüaçık, “talimatlara aykırı hareket” gerekçesiyle disipline gönderildi. Ümraniyesporlu futbolcu Andrej Djokanovic, Hataysporlu futbolcu Engin Can Aksoy ve Seriksporlu futbolcu Burak Asan ise “kural dışı hareket” nedeniyle PFDK’ye verildi.