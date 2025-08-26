Galatasaray Ve Fenerbahçe, PFDK’Ya Sevk Edildi

7 KULÜP PFDK’YE GÖNDERİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, Süper Lig’in 3. haftasındaki ihlaller sebebiyle toplamda 7 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Fenerbahçe, “çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket” sebebiyle disiplin kuruluna gönderilirken, Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları dolayısıyla PFDK’ye sevk edildi. Kocaelispor da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline giderken, Kocaelispor yöneticisi Metin Özkan ise “sportmenliğe aykırı hareket”ten disiplin kuruluna sevk edildi. Göztepe ve Kayserispor da çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disiplin cezası alırken, Gaziantep FK, “talimatlara aykırı hareket” ve Eyüpspor da saha olayları nedeniyle disipline gitti.

1.LİG’DE 5 KULÜP SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, 1. Lig’den de 5 kulüp, 2 başkan ve 3 futbolcuyu PFDK’ye sevk etti. Çorum FK ve Iğdır FK, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle disipline gitti. Esenler Erokspor, yalnızca saha olayları dolayısıyla PFDK’ya gönderilirken, Amed Sportif Faaliyetler; futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları dolayısıyla disipline gitti. Ümraniyespor ise 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” sebepleriyle disiplin kuruluna sevk edildi.

BİREYSEL SEVKLER DE MEVCUT

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Burç Baysal, “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar”ı nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi. Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın, “talimatlara aykırı hareket” ve hakem soyunma odası koridorlarındaki “sportmenliğe aykırı hareket”ten dolayı disipline gitti. Yönetici Fatih Çevik, Bilal Aydın ve Eshabil Erdem Gözüaçık da talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK’ye sevk edilmiş durumda. Ümraniyesporlu futbolcu Andrej Djokanovic, Hataysporlu Engin Can Aksoy ve Seriksporlu Burak Asan, “kural dışı hareket”leri nedeniyle disiplin kuruluna verildi.