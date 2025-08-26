Galatasaray Ve Fenerbahçe, PFDK’Ye Sevk Edildi

Türkiye FUTBOL FEDERASYONU DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 3. haftasındaki ihlaller sonrasında 7 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı. Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK’ye gönderildi. Galatasaray ise benzer sebeplerle, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gitti. Kocaelispor’un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları yüzünden, yöneticisi Metin Özkan’ın da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline alınması dikkat çekti. Göztepe ve Kayserispor da çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle disiplin kuruluna sevk edilirken, Gaziantep FK, talimatlara aykırı bir hareketle; Eyüpspor ise saha olayları nedeniyle PFDK’ye verildi.

1. LİG’DEN SEVKLER

TFF Hukuk Müşavirliği, 1. Lig’den toplam 5 kulübü, 2 başkanı ve 3 futbolcuyu da PFDK’ye sevk etti. Çorum FK ve Iğdır FK, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle disipline gönderildi. Esenler Erokspor, saha olayları nedeniyle; Amed Sportif Faaliyetler ise futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalarından dolayı disiplin kuruluna sevk edildi. Ümraniyespor, 5 futbolcusunun sarı kart ve bir futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket suçlamasıyla PFDK’ye gitti.

YÖNETİCİLER VE FUTBOLCULAR DA SEVK EDİLDİ

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Burç Baysal, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle disiplin kuruluna gönderilirken; Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın, talimatlara aykırı hareketi ve hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Ayrıca yöneticiler Fatih Çevik, Bilal Aydın ve Eshabil Erdem Gözüaçık da talimatlara aykırı hareketten dolayı PFDK’ye bildirildi. Ümraniyesporlu futbolcu Andrej Djokanovic, Hataysporlu Engin Can Aksoy ve Seriksporlu Burak Asan ise kural dışı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.