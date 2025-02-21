Galatasaray Ve Fenerbahçe’ye Önemli Cezalar Verildi

GALATASARAY VE FENERBAHÇE DERBİLERİNİN CEZALARI

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında karşılaşacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe’nin son 15 sezonda gerçekleştirdiği 36 derbide iki kulüp için de sonuçlar oldukça maliyetli oldu. Derbiler sonrası her iki kulüp de oyuncuları ve yöneticileri vesilesiyle çeşitli cezalar aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bu sürede yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe 3 milyon 915 bin, sarı-lacivertlilere ise 5 milyon 938 bin 750 lira para cezası uyguladı. 15 sezon boyunca Fenerbahçe 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

FENERBAHÇE’NİN ALDIĞI CEZALAR

Süper Lig Süper Final’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda 12 Mayıs 2012’de yapılan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu olaylar yüzünden 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 28 bin 750 lira para cezası aldı. Sarı-lacivertliler, ligde rakibiyle oynadığı derbinin sonrasında 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezası ile cezalandırıldı. Galatasaray, 2010-11, 2013-14 ve 2016-17 sezonlarında Fenerbahçe’yle sahasında oynadığı maçların ardından birer maç ceza aldı. Geçtiğimiz sezon, sarı-kırmızılıların ev sahipliği yaptığı derbinin ardından iki kulübe PFDK tarafından çeşitli yaptırımlar uygulandı. Fenerbahçe’nin aldığı toplam para cezası, bugüne kadar derbilerde kesilen en yüksek miktar oldu; 2 milyon 661 bin 500 lira ceza verildi.

CEZALARA MARUZ KALAN İSİMLER

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a 90 gün, yönetici Selahattin Baki’ye 32 gün, görevli Emre Kartal’a 1 yıl 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Futbolculardan Mert Hakan Yandaş’a 4, İrfan Can Eğribayat’a 3, Jayden Oosterwolde’ye 1 ve kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık’a da 4 maç men cezası kesildi. Aynı derbide Galatasaray’a da 539 bin 500 lira ceza uygulandı. Sarı-lacivertlilere verilen ceza, iki takım arasındaki müsabakalardan sonra disiplin kurulunun belirlediği en yüksek para cezası olarak kayıtlara geçti.

REKABETTE CEZALARA YOL AÇAN OLAYLAR

Son 15 sezonda Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar ise 11 maç ceza aldı. Fenerbahçe’de ise Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson 8’er maçla en fazla ceza alan isimler arasında yer aldı. Özellikle 2018-19 sezonunun ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından verilen cezalar dikkat çekiciydi. Karşılaşmanın bitiminden sonra yaşanan olaylar sonucunda PFDK, Galatasaray’dan Fatih Terim’e toplam 10, Hasan Şaş’a 8, Ryan Donk’a 6, Badou Ndiaye’ye 5, Garry Rodrigues’e 3, Fenerbahçe’den Jailson’a 8, Roberto Soldado’ya ise 6 maç men cezası uyguladı. Rekabette verilen en ağır ceza ise 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum’daki TFF Süper Kupa maçında, hakemler ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 11 maçla Galatasaraylı Engin Baytar’a verildi.