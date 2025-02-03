Galatasaray Ve Lazio Kazanır, Chelsea Berabere

GÜNÜN ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARI

Misli’deki günün “Şampiyon Oranlı” maçlarını Misli yazarları değerlendirdi. “Şampiyon Oran” avantajıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün şampiyon tercihleri…

GAZİANTEP FK – GALATASARAY

Maç Sonucu 2 (1.26 yerine 1.32)

Misli’deki “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Gaziantep FK – Galatasaray karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, konuk ekibin kazanacağı yönünde bir tahminde bulunuyor.

Misli yazarı Safa Can Konuksever’in yorumu şu şekilde: “Fenerbahçe dün çok zor kazandı, bence bugünkü maç da zor geçecektir Galatasaray için. Özellikle Gaziantep’in iç sahada müthiş bir grafiği var. Selçuk İnan yönetimindeki Kırmızı-Siyahlılar, sahasındaki son 7 lig karşılaşmasının 6’sını kazandı. Galatasaray ise zaten oyun olarak problemli bir dönemden geçiyordu ve Ajax’a da kaybederek Avrupa Ligi’nde ilk 8 potasına kalamadılar. Üstelik bu kez Jakobs ve Yunus Akgün de yok. Nelsson da transfer görüşmeleri nedeniyle götürülmedi. Yeni transfer Morata ise yetiştirildi ve kadroda olacak. Okan Buruk’un ekibi bu tip dönemlerde hep reaksiyon göstermiştir. Başta dediğim gibi maç çok zor geçer fakat Galatasaray’ı galibiyete yakın görüyorum.”

CAGLIARI – LAZIO

Maç Sonucu 2 (1.70 yerine 1.76)

Misli’deki “Şampiyon Oran” bülteninde Cagliari – Lazio karşılaşmasında Misli yazarı Ozan Gür, konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli yazarı Ozan Gür’ün yorumu şu şekildedir: “Cagliari, geçtiğimiz hafta Torino deplasmanında sezonun en kötü oyunlarından birini oynadı ve gol pozisyonu üretemeden sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Lazio, iç sahadaki Fiorentina yenilgisi ile önemli bir kayıp yaşadı. İlk 4 hedefi olan Lazio, Sardunya Adası’nda sahaya telafi için çıkacak. Lazio, rakibinden birçok anlamda üstün ve ikili rekabette son 10 maçın 9’unu kazanan taraf oldular. Bu güçlü serinin devam etmesini bekliyorum ve Lazio galibiyetini öneriyorum.”

CHELSEA – WEST HAM

Karşılıklı Gol Var (1.44 yerine 1.48)

Misli’deki “Şampiyon Oran” bülteninde Chelsea – West Ham karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, iki ekibin de karşılıklı goller bulmasını bekliyor.

Misli yazarı Mert Artun’un yorumu ise şöyle: “Graham Potter eski takımına karşı Londra derbisinde. Chelsea formsuz bir dönemden geçiyor. Kaleci problemi devam ediyor. Sanchez’in hatalarından gol yemeye devam ediyorlar. Forvet hattında da Jackson formsuz. Konuk ekibin hücum hattındaki eksikler önemli. Kudus ve Bowen ile gol arayacaklar. Potter takımın başına geldikten sonra özellikle hücum tarafında daha etkili bir West Ham izliyoruz. Chelsea favori gözükse de son 6 lig maçında 1 kez kazandıklarını unutmayalım. Ben tercihimi KG Var’dan yana kullanıyorum. İki ekip de gol yemeye oldukça müsait takımlar. Stamford Bridge’de karşılıklı goller izleriz.”

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

150 TL KAZANMA FIRSATI

Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de mobil uygulamadan Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve anında 150 TL kazanın. “Şampiyon Oranlar”ın ve özel oyunların yer aldığı Misli’de maçların heyecanını daha fazla yaşayın!