“Galatasaray, Yunus Akgün’e Teklif Yaptı”

GALATASARAY YUNUS AKGÜN İLE ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

Galatasaray, altyapısından yetişen Yunus Akgün’ün performansını değerlendirmek üzere sözleşme uzatma çalışmalarına başladı. Sabah Gazetesi’nin bildirdiğine göre, sözleşmesi Haziran 2026’da sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcuya her iki tarafı da memnun edecek bir teklifte bulunuldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Yunus’un mevcut 17.2 milyon TL garanti ücretine ciddi bir artış yaparak yıllık 2.5 milyon Euro maaş teklif etti. Bu rakam, takımın Macar yıldızı Roland Sallai’nin kazancıyla aynı seviyeye geliyor.

YUNUS AKGÜN’ÜN GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Bu sezon çeşitli kulvarlarda 40 maça çıkan Yunus Akgün, 12 gol ve 10 asistle Galatasaray’ın hücum hattına büyük katkı sağladı. Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya transfer olmasının ardından sağ kanatta görevi üstlenen 24 yaşındaki oyuncu, diz sakatlığına rağmen özveriyle mücadele etmeye devam etti. Avrupa takımlarının radarına giren Yunus’un mevcut sözleşmesinde bulunan 11 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi, kulübü harekete geçirdi.

GALATASARAY’IN HEDEFİ VE ÜCRET ARTIRIMI

Galatasaray, Yunus’u kadroda tutabilmek ve olası bir transferde daha yüksek bir bonservis geliri elde edebilmek amacıyla serbest kalma maddesini kaldırmayı planlıyor. Yönetim, oyuncuya Roland Sallai’nin kazandığı 2.5 milyon Euro’luk maaşı önererek mevcut maaşını yaklaşık 8 kat artırmayı hedefliyor. Bu teklif, Yunus’un mevcut 300 bin Euro’luk yıllık ücretine kıyasla büyük bir artış anlamı taşıyor. Görüşmelerde önemli bir sorun yaşanmaması durumunda, tarafların lig bitmeden anlaşma sağlaması bekleniyor. Yunus’un menajeri William D’Avila, oyuncunun olası bir Avrupa transferinden pay talep ediyor ve sözleşmenin son detayları üzerinde müzakereler devam ediyor.