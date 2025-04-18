Galatasaray, Yunus ve Barış İmzayı Attı

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SONUÇLANDI

Sarı-kırmızılı ekip, transfer spekülasyonlarının odağında yer alan milli oyuncular Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme müzakerelerinde başarıya ulaştı. beIN SPORTS’un verdiği bilgilere göre, Galatasaray yönetimi her iki futbolcuyla tüm şartlarda anlaşma sağladı. İmzaların kısa zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

YENİ SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile uzun süre devam eden sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya vardı. beIN SPORTS’un haberine göre, sarı-kırmızılılar, her iki oyuncuyla maddi ve süre şartlarında el sıkıştı. Yunus Akgün’ün sözleşmesi 2026 yılında sona erecek ve bu sözleşmenin uzatılması planlanıyor. Daha önce yıllık 17 milyon TL kazanan Yunus’un maaşının 50 milyon TL civarına çıkarılması öngörülüyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN SÖZLEŞME GÜNCELLEMESİ

Barış Alper Yılmaz, 2027 yılına kadar geçerli olan sözleşmesine önemli bir iyileştirme alacak. Yıllık 15-20 milyon TL arasında kazanan Barış’ın yeni maaşı, 2 milyon Euro (yaklaşık 74 milyon TL) seviyesine çıkarılması planlanıyor. Ayrıca, sözleşmesine 35 milyon Euro tutarında bir serbest kalma maddesinin ekleneceği bildiriliyor.