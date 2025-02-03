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Spor

Galatasaray, Zaniolo’yu Fiorentina’ya Kiraladığını Açıkladı

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TRANSFER SEZONUNDA GALATASARAY’DA HAREKETLİ GÜNLER

Transfer dönemine Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata’yı kadrosuna ekleyerek girişi yapan Galatasaray’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Nicolo Zaniolo’nun Atalanta ile olan kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdiğini bildirdi. Zaniolo, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina’ya kiralanıyor.

NICOLLO ZANIOLO’NUN KİRALAMA SÜRECİ

Sarı-kırmızılı kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bu dönemde Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çaba içinde bulunuyor ve Zaniolo’nun transferi de bu çabaların bir parçası olarak dikkat çekiyor. Fiorentina ile yapılan anlaşma sayesinde, italya’daki futbol kariyerine yeni bir yön verme imkanı yakalayacak.

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