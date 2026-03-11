Galatasaraylı Taraftardan Osimhen İçin Duygusal Koreografi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turu ilk karşılaşmasında Galatasaray, İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen bu önemli müsabaka öncesinde etkileyici bir koreografi sergilendi. Günler öncesinden tükendiği biletlerle tribünleri dolduran Galatasaray taraftarı, unutulmaz bir görsel şölen yaşattı.

KOREOGRAFİDE OSIMHEN VE ANNESİ ANILDI

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’in 3 yaşındayken annesini kaybetmesi ve hala onu özlemesini dile getirmesi, sarı-kırmızılı taraftarları harekete geçirdi. Taraftarlar, Osimhen ve annesi ile ilgili özel bir koreografi hazırladı. Kuzey tribününde yapılan bu koreografide, Osimhen’in kucağında kızıyla birlikte yürüdüğü bir görselin yanı sıra sağ üst köşede annesinin fotoğrafı da yer aldı. Koreografinin altında ise İngilizce olarak “We are family and family is everything” ifadesi yazıldı. Osimhen, bu anlamlı koreografiyi gördüğünde duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar ayrıca Nijeryalı oyuncu için tezahüratlarda da bulundu.

Victor Osimhen’in UEFA’ya verdiği özel röportaj ise sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Yıldız forvet, çocukluğuna dair paylaşımlar yaparken taraftarları derinden etkileyici hikayeler aktardı.

