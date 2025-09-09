Galatasaraylı Yunus Akgün Nişanlandı!

FUTBOLCU YUNUS AKGÜN’DEN ANLAMLI PAYLAŞIM

A Milli Takım kampında bulunan futbolculardan Yunus Akgün, antrenmanda çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Galatasaraylı oyuncu, bu paylaşımı yaparken eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nu sosyal medya hesabından sildiği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları bu olayla ilgili çeşitli yorumlar yaparken, Akgün’ün bu şekilde gündeme gelmesi büyük ilgi topladı.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Antrenman fotoğrafıyla benzer bir dönemde Yunus Akgün, özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. 8 ay önce Tuğçe Alaca’ya evlenme teklif eden Akgün, bu önemli adımı atmıştı. Tuğçe Alaca’nın yaptığı bir paylaşımda, “Bu yıldan kalan en güzel an… Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin” sözleri de dikkat çekti. Bu birliktelik, Akgün’ün hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.