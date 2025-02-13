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Galericiye Haraç Baskısı: Hedef Oldu

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GECE SAATLERİNDE YAPILAN SALDIRI

Karşıyaka Mahallesi’nde 3 yıldır galericilik yapan Kadir Taştan’ın iş yerinin önüne gece saatlerinde iki kişi motosikletle geldi. Motosikletten inen şüphelilerden biri cep telefonu kamerası ile kayıt yaparken, diğer şüpheli tüfekle galeriye ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DÖRDÜNCÜ DEFADA SALDIRIYA UĞRADILAR

Son bir ayda dördüncü kez saldırıya uğradıklarını dile getiren Kadir Taştan, şikayette bulundu. Polis, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Kadir Taştan, “Benden haraç istediler ancak asla vermeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bazı torbacıları buraya yönlendirdiler. Son 1 ayda iş yerim 4 kez motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı. Kamera kayıtları olmasına rağmen hala suçlular yakalanamadı. Maddi olarak büyük zarar gördüm. Güvenlik nedeniyle araçlarımızı farklı bir yerde muhafaza ediyoruz ve iş yapamaz hale geldik,” ifadelerini kullandı.

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