Gamze Özçelik Setlere Döndü, İlk Kareler Geldi

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Gamze Özçelik, yeni projeleri için setlerde gülümseyerek poz veriyor
Gamze Özçelik, uzun bir aradan sonra 'Operasyon Alesta' dizisiyle ekranlara dönerek yeni bir projeye imza atıyor.
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Yıllar önce oyunculuğu bırakarak kendi yardım derneğini kuran Gamze Özçelik, yıllar sonra ‘Operasyon Alesta’ dizisi ile setlere dönüş yaptı ve ilk kareleri paylaşıldı. Uzun süredir ekrandan uzak olan oyuncu, bu projeyle hayranlarının karşısına çıkacak. Afiş çekimlerinden gelen ilk fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

İKİ YIL SONRA AYNI KÖYDE BULUŞTULAR

Reshad Strik, Gana’da ziyaret ettiği bir köyü anlattı. İki yıl sonra aynı köyü Gamze Özçelik ve ekibi ziyaret etti. Köydekiler, Strik’in oraya gittiğini söyledi.

AŞK DERNEK ZİYARETİNDE BAŞLADI

Özçelik, Strik’e mesaj atarak derneğe davet etti. Strik dernek ziyaretine giderek tanıştı. İkili birlikte yardım faaliyetlerine başladı. Strik, Özçelik’e aşık oldu ve evlendiler.

OPERASYON ALESTA İLE EKRANA DÖNÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri desteğiyle çekilecek diziye teklif gitti. TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii için hazırlanan proje kabul edildi. Özçelik, yıllar sonra bu teklifi değerlendirdi.

AFİŞ ÇEKİMİNDEN İLK KARELER GELDİ

ÜS Yapım imzalı dizinin afiş çekimleri gerçekleştirildi. Gamze Özçelik, Zeynep karakterine hayat verecek. Yeni projede Afrika’da görev yapan Türk mühendisi canlandıracak.

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