Garanti BBVA Uygulaması Neden Kapandı?

KULLANICILAR HİZMETTE SORUN YAŞIYOR

Garanti BBVA kullanıcıları, 2 Mayıs tarihinden itibaren mobil bankacılık hizmetine erişim sağlamakta zorluk yaşıyor. Bankanın mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen pek çok kullanıcı, sosyal medya üzerinden yaşadıkları sorunları paylaşıyor. Uygulamaya giriş yapmaya çalışan müşteriler, “Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” ve “Cihaz eşleşmesi kaldırılmıştır. Uygulamanıza tekrar giriş yaparak kullanmaya devam edebilirsiniz” gibi hata mesajlarıyla karşılaşıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kullanıcıların artan şikayetleri üzerine Garanti BBVA, resmi bir açıklama yaptı. Banka, sistemlerinde yaşanan teknik bir aksaklığı doğruladı ve “Sistemlerimizde teknik aksaklık yaşanıyor, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz” ifadesine yer verdi.

SİBER SALDIRI KORKUSU YOK

Banka tarafından yapılan bir başka açıklamada da şu ifadeler yer aldı: “Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir. Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz.”