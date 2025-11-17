Gardi Açıklaması Icardi’nin Galatasaray’da Kalmasını Sağladı

gardi-aciklamasi-icardi-nin-galatasaray-da-kalmasini-sagladi

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin geleceği şu günlerde dikkatleri üzerine çekiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Icardi hakkında menajeri George Gardi’den açıklama geldi. Sky Sport Almanya’ya yaptığı açıklamalarda, Icardi’nin Suudi Arabistan’dan gelen 136 milyonluk teklifi geri çevirdiğini belirten Gardi, “Taraftarlardan gördüğü sevgi nedeniyle astronomik teklifi reddetti ve Galatasaray’da kalmayı tercih etmişti” ifadelerini kullandı.

YENİDEN GÖRÜŞME YAPILACAK

Gardi, Galatasaray’ın Icardi ile yeniden bir araya gelmek istediğini de aktardı. Ülkesinde bulunan Icardi’nin, teknik direktör Okan Buruk’u arayarak ek izin talep ettiği öne sürüldü.

BEKLEME DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Icardi’nin menajerlerinden Pino, “Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, ardından başka kararlar alma konusunda daha özgür hissedeceğiz” şeklinde konuştu. Pino, Galatasaray tarafından henüz sözleşme yenileme görüşmesi talebi almadıklarını da açıkladı.

MİLLİ ARANIN SONRASI

Öte yandan Icardi, milli aranın ardından Arjantin’e dönerken, eski eşi Wanda Nara tarafından engellerle karşılaştı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Mauro Icardi’nin 15 Kasım’a kadar bu ülkede kalacağı ve kızlarıyla bir araya geldiği belirtiliyor.

YURT DIŞI YASAĞI ENDİŞESİ

Icardi’nin 152 bin 509 dolarlık çocuk desteği borcunu ödemeden ülkesinden çıkmaması için bir belge sunulduğu ve yurt dışı yasağı konması istendiği ifade edildi. Oyuncunun avukatı Elba Marcovecchio, “Icardi’nin evi, teminat olarak gösterildi. Ödeme yapılmaması durumunda haciz uygulanabilir. Adalet sisteminin belirlediği şartlar yerine getirildiği sürece Mauro, Türkiye’ye dönebilir” diyerek söz konusu iddialara yanıt verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Öğrenciler Geriye Dönük Kira Ücretiyle Karşılaştı

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü'nün özelleşmesi sonrası depremzede öğrencilerden geriye dönük 19 bin TL kira talep edilmesi büyük tepki çekti. Öğrenciler, yaşanan zorluklardan şikayetçi.
Gündem

TBMM’de Yabancı Sayısı ve Göç Politikaları Görüşüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 615 bin yabancı bulunduğunu ve bu nüfusun çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğunu duyurdu.
Gündem

Ukrayna İzmail Limanı’nda Türk Tankere Drone Saldırısı

Gece saatlerinde Izmail Limanı'nda bulunan Türk bayraklı LPG tankerine drone ile saldırı yapıldı. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.
Gündem

İstanbul Ekonomi Zirvesi 2025 Temaları ve Katılım Detayları

İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek 2025 Ekonomi Zirvesi, iş dünyası ve teknoloji liderlerini bir araya getirerek yenilikçi stratejileri tartışacak.
Gündem

Kazanın Nedeni Saniyeler İçinde Araştırılıyor

20 askerin hayatını kaybettiği uçak kazası, saniyeler içinde meydana geldi. 6 tonluk kargo ve paletlerin kayma olasılığı inceleniyor. Yetkililer, kesin bulgularla ilgili haberleri yalanladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.