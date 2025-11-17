Gardi Açıklaması Icardi’nin Galatasaray’da Kalmasını Sağladı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin geleceği şu günlerde dikkatleri üzerine çekiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Icardi hakkında menajeri George Gardi’den açıklama geldi. Sky Sport Almanya’ya yaptığı açıklamalarda, Icardi’nin Suudi Arabistan’dan gelen 136 milyonluk teklifi geri çevirdiğini belirten Gardi, “Taraftarlardan gördüğü sevgi nedeniyle astronomik teklifi reddetti ve Galatasaray’da kalmayı tercih etmişti” ifadelerini kullandı.

YENİDEN GÖRÜŞME YAPILACAK

Gardi, Galatasaray’ın Icardi ile yeniden bir araya gelmek istediğini de aktardı. Ülkesinde bulunan Icardi’nin, teknik direktör Okan Buruk’u arayarak ek izin talep ettiği öne sürüldü.

BEKLEME DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Icardi’nin menajerlerinden Pino, “Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, ardından başka kararlar alma konusunda daha özgür hissedeceğiz” şeklinde konuştu. Pino, Galatasaray tarafından henüz sözleşme yenileme görüşmesi talebi almadıklarını da açıkladı.

MİLLİ ARANIN SONRASI

Öte yandan Icardi, milli aranın ardından Arjantin’e dönerken, eski eşi Wanda Nara tarafından engellerle karşılaştı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Mauro Icardi’nin 15 Kasım’a kadar bu ülkede kalacağı ve kızlarıyla bir araya geldiği belirtiliyor.

YURT DIŞI YASAĞI ENDİŞESİ

Icardi’nin 152 bin 509 dolarlık çocuk desteği borcunu ödemeden ülkesinden çıkmaması için bir belge sunulduğu ve yurt dışı yasağı konması istendiği ifade edildi. Oyuncunun avukatı Elba Marcovecchio, “Icardi’nin evi, teminat olarak gösterildi. Ödeme yapılmaması durumunda haciz uygulanabilir. Adalet sisteminin belirlediği şartlar yerine getirildiği sürece Mauro, Türkiye’ye dönebilir” diyerek söz konusu iddialara yanıt verdi.