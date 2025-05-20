Gassal Dizisi, TV Dizisi Olarak Geliyor

GASSAL DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU BEKLENİYOR
TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan Gassal dizisinin ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Gassal dizisi, hikayesi ve etkileyici oyunculuklarıyla milyonlarca seyircinin beğenisini kazanmayı başardı.
YENİ SEZON ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI
Dizinin başrolünde Ahmet Kural’ın yer aldığı, Selçuk Aydemir’in ise yönetmenlik koltuğunda oturduğu Gassal’ın ikinci sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda tamamlanmış durumda. Gassal dizisinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ile başarılı oyuncu Hande Soral birlikte paylaşacak.