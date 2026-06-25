Gastronomide Lüksün Zirvesi Elmas Tatlılar

Gastronomi dünyası sınırları zorlayan yaratıcılığıyla artık sadece damak tadına değil doğrudan ultra lüks tüketim sektörüne hitap ediyor ve altın yapraklı elmaslı tabaklar yatırım aracına dönüşüyor. Altın yaprakları nadide elmaslar ve özel tasarım mücevherlerle bir araya gelen bu tabaklar bir tatlıdan ziyade yatırım enstrümanını andırıyor. Dünyanın en pahalı tatlıları listesi astronomik fiyatlarıyla rekorları altüst ediyor.

ARNAUD ÇİLEĞİ 9,85 MİLYON DOLARLA LİSTENİN ZİRVESİNDE

Listenin zirvesinde dünyanın en pahalı tatlısı Strawberries Arnaud yer alıyor. ABD’nin New Orleans kentindeki tarihi Arnaud’s Restaurant’ta servis ediliyor. Tatlı vanilyalı dondurma taze çilekler çırpılmış krema ve meyveli sostan oluşuyor. Fiyatını milyon dolarlık yapan unsur ise 10,06 karatlık devasa bir elmas yüzük. Sunumda 24 karatlık altın yaprakları da bulunuyor. Yanında çok özel bir şampanya ve altın kaşık eşliğinde geliyor.

JAPONYA'DA 223 ELMASLI MEYVELİ KEK 1,72 MİLYON DOLAR

Tokyo’daki Takashimaya Mağazası tarafından tasarlanan bu meyveli kek ticari bir sergi amacıyla üretildi. Tasarımı altı ay yapımı ise bir ay sürdü. Üzerinde tam 170 karat ağırlığında 223 adet gerçek elmas bulunuyor. Boyut olarak küçük olmasına rağmen mücevher yüküyle tarihe geçti.

KILIMANJARO GEZİLİ DONDURMA 60 BİN DOLAR

Bu dondurmayı diğerlerinden ayıran özellik fiyatının mücevherden değil seyahat deneyiminden kaynaklanması. Sipariş veren kişi şirketin kurucusuyla Tanzanya’daki Kilimanjaro Dağı’na birinci sınıf seyahat ediyor. Dondurma dağın zirvesinden alınan buzul buzlarıyla göz önünde taze olarak üretiliyor. Gelirin büyük kısmı Afrika’daki çevre vakıflarına bağışlanıyor.

LİNDETH HOWE ÇİKOLATALI PUDİNG 35 BİN DOLAR

İngiltere’deki Lindeth Howe Hotel’de şef Marc Guibert tarafından hazırlanan bu puding dünyanın en pahalı pudingi unvanına sahip. Görsel olarak Fabergé yumurtası şeklinde tasarlanmış. Üzerinde yenilebilir altınlar şampanya jölesi ve havyar bulunuyor. Tabağın tepesinde ise 2 karatlık gerçek bir elmas parlıyor. Tatlıyı isteyen milyarderlerin restorana önceden haber vermesi ve depozito ödemesi gerekiyor.

JASPER'IN ALTIN CANNOLİSİ 26 BİN DOLAR

Şef Jasper Mirabile Jr. tarafından aile yadigarı tarifle üretilen bu İtalyan tatlısı dünyanın en özel cannoli’si konumunda. Bitter çikolata şekerlenmiş limon parçaları ve çırpılmış ricotta peyniriyle hazırlanıyor. Dış kabuğu tamamen saf altın yaprağı ile kaplanarak servis ediliyor.

SERENDIPITY 3'ÜN ALTINLI DONDURMASI 25 BİN DOLAR

New York’un ikonik restoranı Serendipity 3 ve mücevher markası Euphoria New York iş birliğiyle üretilen bu dondurma Guinness rekoruna sahip. Dünyanın en nadide kakaolarından hazırlanan dondurmada 5 gram yenilebilir 23 karat saf altın bulunuyor. Sunum kadehinin tabanı 18 karatlık pırlantalı bir bilezikle çevrili. Müşteriler dondurmayı yedikten sonra elmas ve altın kaplama kaşıkla kadehi evlerine götürebiliyor.