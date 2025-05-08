Gates, Servetini Bağışlayacağını Açıkladı

SERVETİNİ BAĞIŞLAMAK ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Bill Gates, önümüzdeki yirmi yıl içinde neredeyse tüm kişisel servetini bağışlayacağını ve dünyanın en yoksul kesimlerine yaklaşık 200 milyar dolarlık yardımın kendi Vakfı aracılığıyla ulaşacağını bildirdi. Yıllardır dünyanın en zenginleri arasında yer alan Gates, yoksullara yapılan yardımların durmasına yol açtığını düşündüğü Elon Musk’a tepkisini dile getirdi. Gates, “Dünyanın en zengin adamının, en yoksul çocukları öldürmesinin görüntüsü hiç hoş değil” ifadelerini kullandı. Musk’ın yönettiği Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE), ABD yardım ajansı USAID’i kapatarak insanlık için büyük bir zarar verdiğini belirtti.

FAALİYETLERİNİ HIZLANDIRIYOR

Gates, servetini elden çıkarma planını hızlandırdığını ve 2045 yılının sonlarında Gates Vakfı’nı tamamen kapatacağını açıkladı. Microsoft’un kurucusu, “Ben öldüğümde insanlar hakkımda birçok şey söyleyecek ama ‘zengin öldü’ cümlesi bunlardan biri olmayacak” dedi. Dünyanın en zengin bireylerinden biri olan Gates, “kaynakları elinde tutmak yerine insanların hayatına dokunmak istediğini” vurguladı.

Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla yapılan kutlamalar, Gates’in 108 milyar dolarlık servetini bağışlayacağını açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı. Şimdiye kadar 100 milyar dolardan fazla yardımda bulunan vakıf, Gavi ve AIDS ile Savaş Küresel Fonu gibi projeleri desteklemeye devam ediyor. Gates, “Ortaokul arkadaşım ile bir yazılım şirketi kurduğum günden bu yana çok yol kat ettim” dedi. Windows işletim sisteminin yaratıcısı olarak, servetinin büyük bir kısmını bağışlayarak diğer zenginlerden de benzer bir tutum sergilemelerini istedi. Gates, “Eğer bağışlarını daha hızlı ve büyük ölçekte yaparlarsa, dünyanın en yoksul insanları için ilerleme kaydedilebilir” diye belirtti.

GELECEK HEDEFİ 200 MİLYAR DOLAR

Gates, vakfın yıllık bütçesinin 2026 yılında 9 milyar dolara ulaşacağını ve 2045 yılına kadar toplamda 200 milyar dolar harcama yapmayı planladığını aktardı. Ancak bu rakamların, ekonomik koşullara bağlı olarak değişebileceğini dile getirdi. Bazı hükümetlerin desteğini azaltmasına rağmen, Afrika’da bazı ülkelerin bu eksikliği kendi bütçelerinden kaynak ayırarak telafi ettiğini söyledi. Bununla birlikte, çocuk felci gibi hastalıklarla mücadelenin ABD desteği olmadan başarıya ulaşamayacağını ifade etti. Gates, son günlerde Trump ile küresel sağlık yatırımları hakkında birkaç kez görüşmelerde bulunduğunu da paylaştı.