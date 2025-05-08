Gates, Servetini Bağışlayacak, Zengin Değil

SERVETİ BAĞIŞLAMA PLANI

Bill Gates, önümüzdeki yirmi yıl içinde neredeyse tüm kişisel servetini bağışlamayı düşündüğünü ve dünyanın en yoksul kesimlerine 200 milyar dolara yakın yardımın vakfı aracılığıyla ulaşacağını duyurdu. Uzun yıllar boyunca en zenginler arasında yer alan Gates, dünya üzerindeki fakirlere yapılan yardımların edilmesinde etkili olduğunu düşündüğü Elon Musk’a eleştirilerde bulundu. Gates, “Dünyanın en zengin adamının, en yoksul çocukları öldürmesinin görüntüsü hiç hoş değil” dedi. Musk’ın yönetimindeki Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) ABD yardım ajansı USAID’i ortadan kaldırarak insanlığa büyük zarar verdiğini belirtti.

HIZLANDIRILAN PLANA GÖRE

Gates, servetini elden çıkarmaya yönelik planı hızlandırdığını ve 2045’in sonuna kadar Gates Vakfı’nı tamamen kapatma niyetinde olduğunu açıkladı. Microsoft’un kurucusu, “Ben öldüğümde insanlar hakkımda birçok şey söyleyecek ama ‘zengin öldü’ cümlesi bunlardan biri olmayacak” diye konuştu. Dünyanın en zengin insanlarından biri olarak Gates, “kaynakları elinde tutmak yerine insanların hayatına dokunmak istediğini” vurguladı.

ZENGİNLERE ÇAĞRI

Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın kuruluşunun 25. yılı kutlamaları, Gates’in 108 milyar dolarlık servetini bağışlayacağını duyurmasıyla yeni bir anlam kazandı. Şimdiye kadar 100 milyar dolar dağıtan vakıf, Gavi ve AIDS ile Savaş Küresel Fonu gibi projelere destek verdi. Gates, “Ortaokul arkadaşım ile bir yazılım şirketi kurduğum günden bu yana çok yol kat ettim” dedi. Dünyanın en yaygın işletim sistemi olan Windows’un kurucusu, servetinden büyük bir kısmını bağışlarken diğer zenginlerden de benzer adımlar atmasını istedi. Gates, “Eğer bağışlarını daha hızlı ve büyük ölçekte yaparlarsa, dünyanın en yoksul insanları için ilerleme kaydedilebilir” ifadelerini kullandı.

Gates, vakfın yıllık bütçesinin 2026’da 9 milyar dolara ulaşacağını ve 2045’e kadar toplamda 200 milyar dolar harcamasının beklendiğini belirtti. Ancak bu rakamın piyasalardaki gelişmelere ve enflasyonun gidişatına göre değişebileceğini de ekledi. Bazı hükümetlerin desteklerini azalttığını, fakat Afrika’daki bazı devletlerin bu boşluğu kapatmak için kendi bütçelerinden kaynak ayırdığına dikkat çekti. Yine de, çocuk felci gibi hastalıkların mücadele edilmesi için ABD desteği olmadan başarılı sonuçlar alınamayacağını vurguladı. Gates, Trump ile küresel sağlık yatırımları hakkında son dönemlerde bir kaç kez görüştüğünü de söyledi.