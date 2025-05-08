Gates, Servetini Bağışlayacak: ‘Zengin Ölmeyecek’

GATES’İN BAĞIŞ PLANI

Bill Gates, önümüzdeki yirmi yıl içerisinde neredeyse tüm kişisel servetini bağışlayacağını ve dünyanın en muhtaç kesimlerine 200 milyar dolara yaklaşan yardımların Vakfı aracılığıyla ulaşacağını açıkladı. Uzun yıllar boyunca dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Gates, yoksullara yapılan yardımların azalmasında etkili bir isim olarak gördüğü Elon Musk’a karşı eleştirilerini dile getirdi. Gates, “Dünyanın en zengin adamının, en yoksul çocukları öldürmesinin görüntüsü hiç hoş değil” ifadelerini kullandı. Musk’ın yönetiminde olan Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE), ABD yardım ajansı USAID’i devre dışı bırakmasının insanlığa büyük bir zarar verdiğini belirtti.

ELİNDEN ÇIKARIYOR

Gates, servetini elden çıkarma sürecini hızlandırdığını ve 2045 yılının sonuna kadar Gates Vakfı’nı tamamen kapatmayı hedeflediğini duyurdu. Microsoft’un kurucusu olan Gates, “Ben öldüğümde insanlar hakkımda birçok şey söyleyecek ama ‘zengin öldü’ cümlesi bunlardan biri olmayacak” şeklinde konuştu. Dünyanın önde gelen zenginlerinden biri olarak Gates, “kaynakları elinde tutmak yerine insanların hayatına dokunmak istediğini” vurguladı.

ZENGİNLERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlamaları, Gates’in 108 milyar dolarlık servetini bağışlayacağını açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı. Şu ana kadar 100 milyar dolar dağıtım yapan vakıf, Gavi ve AIDS ile Savaş Küresel Fonu gibi projelere destek verdi. Gates, “Ortaokul arkadaşım ile bir yazılım şirketi kurduğum günden bu yana çok yol kat ettim” dedi. Dünyanın en yaygın kullanılan işletim sistemi olan Windows’un kurucusu Gates, servetinden önemli bir kısmı bağışlarken diğer zenginlerden de benzer adımlar atmasını istedi. Gates, “Eğer bağışlarını daha hızlı ve büyük ölçeklerde yaparlarsa, dünyanın en fakir insanları için ilerleme kaydedilebilir” ifadelerini kullandı.

YENİ HEDEF: 200 MİLYAR

Gates, vakfın yıllık bütçesinin 2026 yılında 9 milyar dolara ulaşacağını ve 2045 yılına kadar toplamda 200 milyar dolar harcama hedeflediğini aktardı. Ancak bu rakam, piyasalardaki dalgalanmalar ve enflasyon gibi etkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bazı hükümetlerin desteklerini azaltmasına rağmen, Afrika’daki bazı devletlerin bu açığı kapatmak adına bütçelerinden kaynak ayırdığını açıkladı. Buna karşın, çocuk felci gibi hastalıklarla mücadelenin ABD desteği olmadan başarılı olamayacağını da belirtti. Gates, son dönemlerde Trump ile küresel sağlık yatırımları hakkında birkaç kez bir araya geldiğini paylaştı.