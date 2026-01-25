Gazeteci Ahmet Reha Öz Didim’de Hayatını Kaybetti

gazeteci-ahmet-reha-oz-didim-de-hayatini-kaybetti

Aydın’ın Didim ilçesindeki Mavişehir Mahallesi 3110 Sokak’ta bulunan Denizli Öğretmenler Sitesi’nde yaşayan gazeteci Ahmet Reha Öz’e telefonla ulaşamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde Öz’ü hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Öz’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Öz’ün ölüm nedeni, gerçekleştirilecek otopsiyle netlik kazanacak.

MEDYA HAYATINA UZUN BİR YOLCULUK

1970-1985 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi’nde görev alarak kariyerine başlayan Öz, 1985-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesi’nde haber müdürlüğü yaparak sektörde önemli bir konum elde etti. Emekliliğinin ardından Didim’e yerleştiği bilgisine ulaşıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili başlattıkları soruşturmayı sürdürüyor. Olayın detayları ve daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sivas’ta Ahır Çökmesi Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir ahırın çatısı kar yüküne dayanamayarak çöktü. Çökme sırasında bazı hayvanların öldüğü güvenlik kameralarına yansıdı.
Gündem

Elazığ’daki Apartman Yangınında 11 Kişi Etkilendi

Elazığ'da bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Gündem

Güneşli Hava İle Balıklıgöl’e Akın Oldu

Şanlıurfa'da kar yağışının ardından güneşli havayı değerlendiren halk, Balıklıgöl'e akın ederek doğanın tadını çıkardı.
Gündem

Sinan Özdemir’in Zorlu Yolculuğu Yaban Hayvanları İçin

Niksar'da hayvanlara yem bırakmak isteyen bir kişi, Ordu Perşembe Yaylası'na ulaştığında yoğun tipi ve fırtınayla karşılaştı. Aracını bırakıp zor şartlarla köye ulaşmayı başardı.
Gündem

Mersinliler Kar Yağışıyla Yaylalar Dolu Taştı

Mersin'de kar yağışı sonrası yaylalar kalabalıklaştı. Aileler, sezonun ilk karında çocuklarıyla keyifli zaman geçirirken, beyaz örtü doğal güzellik sundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.