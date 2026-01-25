Gazeteci Ahmet Reha Öz Didim’de Hayatını Kaybetti

Aydın’ın Didim ilçesindeki Mavişehir Mahallesi 3110 Sokak’ta bulunan Denizli Öğretmenler Sitesi’nde yaşayan gazeteci Ahmet Reha Öz’e telefonla ulaşamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde Öz’ü hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Öz’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Öz’ün ölüm nedeni, gerçekleştirilecek otopsiyle netlik kazanacak.

MEDYA HAYATINA UZUN BİR YOLCULUK

1970-1985 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi’nde görev alarak kariyerine başlayan Öz, 1985-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesi’nde haber müdürlüğü yaparak sektörde önemli bir konum elde etti. Emekliliğinin ardından Didim’e yerleştiği bilgisine ulaşıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili başlattıkları soruşturmayı sürdürüyor. Olayın detayları ve daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar devam ediyor.