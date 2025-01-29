Gazeteciler İçin Tutuklama Talebi ve Soruşturma

İBB BAŞKANI HAKKINDA GÖREVLİLERİN YAPTIĞI SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesinin Halk TV’de yayımlanmasının ardından gazetecilere yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına” dair soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gazeteci Barış Pehlivan ile birlikte gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek için bir karar alındı.

GAZETECİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Gazeteci Seda Selek ve Serhan Asker’in adliyedeki işlemleri tamamlanarak hakimliğe sevk edildi. Gözaltına alınan Serhan Asker ve Seda Selek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Her ikisi için yurt dışı yasağı ve imza verme koşulu belirlendi.

TUTUKLAMA TALEBİ GELİYOR

Gazeteci Barış Pehlivan ile birlikte ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürülen Halk TV program koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanma istemiyle mahkemeye gönderildi. Pehlivan, Toktaş ve Oğuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısının ardından yapılan yayın nedeniyle gözaltına alındı. Bu yayınla, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesi izinsiz kayda alınıp, bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılama sürecini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği tespit edildi.

PEHLİVAN’IN İFADESİ

Pehlivan, emniyetteki ifadesinde, 22 yıllık gazetecilik kariyerine sahip olduğunu, beş kitap yazdığını ve pek çok haber ile köşe yazısı kaleme aldığını belirtti. Şu anda Halk TV’de yorumcu olarak çalıştığını ifade eden gazeteci, “Bu nasıl bir çifte standarttır? Yeni Şafak’ın yaptığı gazetecilik, Halk TV’de benim yaptığım neden suç olarak görülüyor?” diye sordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “yaşanan hukuksuzluklara ilişkin kamuoyunun ilk kez duyacağını” söylediği bilgileri Saraçhane’deki basın toplantısıyla açıkladı. Bilirkişi atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İmamoğlu, sahte raporların savcılık dosyasına girdiğini öne sürdü ve “Avukatlarımız raporun olmadığını ispat etti ama buna rağmen iddianameye girdi. Heybedeki turpun adı S. B.” dedi. İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişiye yönelik suçlamalarla alakalı resen soruşturma başlattı. Yazılı ve görsel medyada bu konudaki söylemlerin tespiti için de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildi.

Halk TV’de yapılan yayınla; bilişki ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinin kayda alınıp yayınlandığı sebepleriyle Barış Pehlivan ve Halk TV’nin ilgili sunucusunun hakkında, “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs” suçlarından soruşturma açıldı. Gözaltına alınan Pehlivan, Selek ve Asker, geceyi emniyette geçirdi. Serhan Asker Ankara Adliyesi’nde, Pınar Selek ve Barış Pehlivan ise Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcıya ifade verdi.