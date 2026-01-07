Gaziantep Parkında Uygunsuz Davranışlar Tepki Topladı

Gaziantep’teki bir parkta çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Uygunsuz davranışlar sergileyen bir çiftin anları, çevredeki insanların da bulunduğu bir alanda cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Şahitlerin iddiasına göre; çift, parktaki diğer vatandaşların varlığını hiçe sayarak uygunsuz hareketlerde bulundu. Bu anların kaydedilmesi için bir izleyici, cep telefonunu çekerek yaşananları belgeledi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Videonun kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla paylaşılması, birçok kullanıcının bu tarz davranışların kamusal alanlarda kabul edilemez olduğunu savunarak tepkilerini göstermesine neden oldu.