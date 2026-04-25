Gaziantep’te 14 Yaşındaki Kız Babasını Öldürdü

gaziantep-te-14-yasindaki-kiz-babasini-oldurdu

Gaziantep’te BABASINI BIÇAKLAYAN E.B. POLİSE TESLİM OLDU

Gaziantep’te meydana gelen olayda, 14 yaşındaki E.B., babası Ali B.’yi boynundan bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Ali B., olayın ardından sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılamadı. E.B. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ali B.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

E.B., babasının kendisine tacizde bulunduğunu iddia ederek bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Genç çocuğun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakan Çalhanoğlu’ndan Inter’de Kalmak İçin Tek Şart

Hakan Çalhanoğlu’nun geleceği belirsizliğini korurken, yönetim yeni sözleşme için çalışmalara başladı. Çalhanoğlu’nun tek talebi ise mevcut maaşının korunması.
Akdeniz Açıklarında 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntı, saat 11.58'de kaydedildi.
İstanbul’da Geçici Trafik Kapatmaları Duyuruldu

İstanbul'daki etkinlikler nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu ve Üsküdar'da bazı yollar iki gün süreyle trafiğe kapatılacak. Emniyet, sürücüleri alternatif güzergahlar konusunda bilgilendirdi.
Mazhar Alanson’un Görünümü Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

MFÖ'nün efsanevi ismi Mazhar Alanson'un son görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sanatçının yorgun görünümü ve kilo vermesi hayranlarını endişelendirdi.
Fenerbahçe TFF’ye Victor Osimhen Başvurusu Yaptı!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Victor Osimhen'in ekipmanının kurallara uygun olmadığını savunarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunma kararı aldı.