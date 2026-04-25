Gaziantep’te 14 Yaşındaki Kız Babasını Öldürdü

Gaziantep’te BABASINI BIÇAKLAYAN E.B. POLİSE TESLİM OLDU

Gaziantep’te meydana gelen olayda, 14 yaşındaki E.B., babası Ali B.’yi boynundan bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Ali B., olayın ardından sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılamadı. E.B. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ali B.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

E.B., babasının kendisine tacizde bulunduğunu iddia ederek bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Genç çocuğun emniyetteki işlemleri devam ediyor.