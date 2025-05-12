Gaziantep’te 16 Sürücüye Ceza Kesildi

GAZİANTEP’TE DENETİMLER SÜRÜYOR

Gaziantep’te son dört ay içerisinde yapılan denetimlerde, resmi araç görünümü vererek trafiği ihlal eden sürücüler tek tek tespit ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz çakar ve siren sistemi kullanan araçlara yönelik kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi.

CEZALAR YÜKSEK TUTULDU

Yapılan denetimlerde, yetkisiz çakar sistemleri olan 16 araca ciddi miktarda ceza yazıldı. Usulsüz çakar kullanan sürücülere toplamda 2 milyon 210 bin 752 TL tutarında ceza uygulandı. Bu önlemlerle, trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Ayrıca, bu araçlar trafikten men edildi ve sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konuldu. Denetimlerin kesintisiz devam edeceği ve trafik kural ihlallerine karşı kesinlikle tolerans gösterilmeyeceği belirtildi.