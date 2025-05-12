Gaziantep’te 16 Sürücüye Cezalar Kesildi

GAZİANTEP’TE DENETİMLER YAPILDI

Gaziantep’te gerçekleştirilen denetimlerde, resmi araç izlenimi yaratarak trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yetkisiz çakar ve siren sistemi kullanan araçlar üzerinde uygulama yapıyor.

CEZA UYGULAMALARI YAPILDI

Denetimlerin sonucunda, yetkisiz çakar tertibatı kullanan 16 araca yüksek miktarda ceza kesildi. Bu sürücülere toplam 2 milyon 210 bin 752 TL tutarında ceza uygulandı.

TRAFİKTEN MEN VE SÜRÜCÜ BELGELERİNE EL KONULDU

Uygulanan ceza yalnızca mali yaptırımlarla sınırlı kalmadı. İlgili araçlar trafikten men edilirken, sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konuldu. Denetimlerin sürekli olarak devam edeceği ve trafik kural ihlallerine kesinlikle hoşgörü gösterilmeyeceği belirtildi.