Gaziantep’te Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobil Takla Attı

gaziantep-te-aydinlatma-diregine-carpan-otomobil-takla-atti

KAZA, AİLEYİ ŞOKA UĞRATTI

Kaza, Gaziantep – Hatay yolu Hassa ilçesinde bulunan Aktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ö.Ü. isimli sürücünün kullandığı 31 BAE 894 plakalı otomobil, bir aydınlatma direğine çarparak takla attı. Takla atan araç, ters dönerek durdu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan sürücü, eşi ve 1 yaşındaki çocukları, ihbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye görevlileri tarafından çıkarılan yaralılara, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

KÜÇÜK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan bebek E.Ü., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailenin diğer bireylerinin hastanede tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

