Samsun’da Yasak Aşk Cinayeti: Gamze S. Tutuklandı

Olay, Canik ilçesindeki Düvecik Mahallesi’nde, Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari aracın içinde gerçekleşti.

KİŞİLER ARASINDA CİDDİ TARTIŞMA

Edinilen bilgilere göre, evli olan Gamze S. (38), uzun bir süre yasak ilişki sürdürdüğü evli sevgilisi Ferit M. (45) ile buluştu. Gamze S.’nin ilişkinin sona ermesini istemesi üzerine Ferit M. bunu kabul etmedi ve aralarındaki tartışma büyüdü. Gamze S., yanında getirdiği bıçakla Ferit M.’nin boğazını keserek, kafasına da satırla vurdu.

POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU

Gamze S., olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, Ferit M.’yi araç içerisinde boğazı kesik halde ölü buldu.