Kahramanmaraş’ta Köprüden Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

kahramanmaras-ta-kopruden-ucan-otomobilin-surucusu-yaralandi

Edinilen bilgilere göre, Yörük Selim Mahallesi’nde bulunan Hikmet Kabakcı Caddesi üzerinde Y.D. idaresindeki 09 ALN 491 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olayı gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirerek bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücü Y.D. ile birlikte araç içerisinde bulunan E.Y, A.K, Y.E.Ç ve M.Y. yaralanırken, yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi dikkat çekiyor.

