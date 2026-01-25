Uşak’ta Cipin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Edinilen verilere göre, İ.Ç. (22) yönetimindeki 64 FL 808 plakalı cip, Bozkuş köyü yakınlarında yol kenarında yürüyen Birol Ertuğrul’a (66) çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Birol Ertuğrul savrularak yere düştü. Çevrede bulunan vatandaşların durumu acil yardım hattına bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

ÇARPTIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Birol Ertuğrul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Ayrıca, cip sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.