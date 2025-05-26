Gaziantep’te Kaybolan Onurcan Bulunmaya Çalışılıyor

KAYBOLAN ONURCAN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gaziantep’in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi’nde ailesiyle birlikte fıstık tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir’i bulma çalışmaları, yaklaşık 48 saattir kesintisiz sürüyor. Karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuları, havadan ise İHA ve drone’larla sürdürülen bu arama faaliyetlerine Kızılay da insani destek sunuyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINA BİRÇOK EKİP KATILIYOR

Arama çalışmaları hakkında bilgi veren Kaymakam Özgür İşçimen, sürekli olarak yapılan aramaların olumlu bir sonuç almak için sürdüğünü belirtti. İşçimen, “Öncelikle bütün Araban halkımıza ve çocuğumuzun ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 24 Mayıs günü 16.00 sıralarında anne, baba ve iki çocuk tarlada olduğunda anne küçük çocukla ilgilenirken Onurcan Özdemir’in kaybolduğunu fark etmiş. Sonrasında aile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak çocuklarının kaybolduğunu ve özel durumlu olduğunu bildirmiş. Kısa süre içinde Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz ve güvenlik korucularımız hemen olay yerine inmiştir. Arama tarama çalışmaları da hemen başlamıştır.” dedi.

Destek için birçok ilden ekiplerin geldiğini de aktaran Kaymakam İşçimen, “Gaziantep ve çevre illerde bulunan Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis, Kayseri, Niğde ve Adana AFAD ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaşmıştır. Yine komando ekiplerimiz zorlu saha koşulları nedeniyle bölgeye yönlendirilmiştir.” diye ekledi.

500 KİŞİLİK EKİP İLE ARAMA YÜRÜTÜYOR

Arama çalışmalarının 500 kişilik bir ekiple 60 kilometrekarelik alanda sürdüğünü bildiren İşçimen, “Küçük Onurcan’ı yaklaşık 60 kilometre karelik bir alanda arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor. Havadan İHA’lar ve drone’larla da arama çabaları sürüyor. Hassas burunlu kokuya duyarlı köpeklerin de destek verdiği aramalar sürmekte. Profesyonel ekiplerimiz, jandarma personelimiz, AFAD ekiplerimiz ve gönüllü arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 350 kişi ile devam eden arama tarama faaliyetlerine, bölge halkı da destek vermekte. Toplamda 500’ün üzerinde kişiyle arama çalışmalarımız yapılmaktadır. Her geçen dakika katılım daha da artmakta. Aldığımız bilgileri ve ihbarları dikkatlice değerlendiriyoruz. Görevlendirmeler harita üzerinden yapılmakta ve tüm alanlar titizlikle incelenmektedir. Yetkili makamların yapmış olduğu açıklamalara dayanmayan yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.