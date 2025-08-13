Gaziantep’te Silahlı Kavga: 9 Yaralı

İKİ GRUP ARASINDAKİ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Güneş Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı bir kavgaya dönüştü. Olay sonucunda 9 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı kişiler, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi. Yaralılardan A.İ.Y. (26), M.Y. (52) ve M.Y. (18) isimli bireylerin durumunun ağır olduğu bildiriliyor.
POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI
Olayın ardından polis, çatışmaya karışan kişileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.