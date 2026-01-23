Gaziantep’te Tefecilik Suçuna Yönelik Operasyon Gerçekleşti

Gaziantep’te bir tefecilik operasyonu gerçekleştirildi.

BAŞARILI OPERASYON SONUCU ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliği içerisinde düzenlenen operasyon kapsamında birçok adrese baskınlar yapıldı. Yapılan aramalarda 16 adet pos cihazı, 76 adet kredi kartı slipi, 3 adet başka şahıslara ait kredi kartı, 2 adet laptop, 3 adet cep telefonu, 1 milyon 243 bin TL, bin 300 euro, bin dolar, 520 İngiliz sterlini ve piyasa değeri 300 bin TL olan kaçak emtia ele geçirildi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile vergi levhası bulunmayan 4 iş yeri hakkında da işlem yapıldı. Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı bildirildi.