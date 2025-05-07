Gaziosmanpaşa’da Yol Çöktü, Paniğe Neden Oldu

ALTYAPI SORUNU PANİĞE NEDEN OLDU

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen bir altyapı sorunu, bölgedeki sakinlerde paniğe yol açtı. Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak’ta, akşam 19.30 civarında süren inşaat çalışması sırasında yolda ani bir çökme gerçekleşti. Bu çökme sonucu, bölgede bulunan doğalgaz hattı da hasar gördü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın hemen ardından, polis ekipleri ve İGDAŞ’a bağlı acil müdahale ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay sırasında şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Çöken yol kısmı emniyet şeridiyle kapatıldı ve hem yaya hem de araç geçişine kapatıldı. Doğalgaz hattındaki hasarın onarımı ve yol güvenliğinin sağlanması için ekiplerin çalışmaları gece saatlerinde de sürdü.

DOĞALGAZ HATTI HIZLA ONARILDI

Ekipler, olay alanını güvenlik şeridi ile kapatarak çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 saat süren onarım çalışmasının ardından hasar gören doğalgaz hattı onarıldı, yolda ise çalışmalar devam ediyor. Görgü tanığı Murat Karataş, “İnşaatta hafriyat alınırken o aşamada bir yol çökmesi oldu. Herhangi bir yaralı yok. Belediyeye gereken bilgiler verildi. Doğalgaz ekiplerimiz geldi” diye belirtti.