Gaziray İçin Yıl Sonuna Kadar 7 Set Daha Geliyor

GAZİRAY ARAÇ TESLİMİ VE DİNAMİK YOL TESTİ BAŞLANGIÇ TÖRENİ

Gaziantep’te Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni düzenlendi. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziray projesi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bakan Uraloğlu, “Yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de teslim edeceğiz,” diyerek Gaziantep’in ulaşım altyapısına yeni bir soluk getirecek müjdeli haberi aktardı.

GAZİRAY’DA YERLİ VE MİLLİ DÖNEM

Bakan Uraloğlu, törende Gaziray’ın 2022’de hizmete girdiğini hatırlatarak, “Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Gaziray, kent merkezini iki sanayi bölgesine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldırdı. 25,5 kilometrelik güzergâhta 16 istasyonla hizmet veren projede, 4 hatlı, elektrikli ve sinyalli bir demiryolu hattı inşa ettik. Toplamda 112 kilometre yeni demiryolu hattı yaptık,” şeklinde bilgi verdi. Bugün raylara çıkan ilk milli banliyö setinin önemine dikkat çeken Uraloğlu, “TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Gaziray Elektrikli Tren Setleri, Türkiye’nin yerli raylı sistem teknolojisindeki başarısını gösteriyor. İthal dönemini geride bırakıp, yerli ve milli bir dönemin kapısını Gaziantep’ten açıyoruz,” diye belirtti.

TESLİMAT PLANLARI

Uraloğlu, Gaziray için üretilen 32 vagondan oluşan 8 banliyö tren seti projesinin detaylarını paylaştı. “İlk seti bugün teslim ettik ve dinamik yol testlerine başlıyoruz. Kalan 7 setten ilkini Haziran’a, 3 seti Ağustos’a, son 3 seti ise Ekim’e kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 28 vagondan oluşan 7 seti tamamlayacağız,” diyen Bakan, her setin saatte 90 kilometre hız kapasitesine sahip olduğunu ve 1000 yolcu taşıyabilecek şekilde tasarlandığını ekledi. Araçlarda tekerlekli sandalye bölümleri, güvenlik kameraları ve bilgilendirme ekranları gibi modern donanımlar yer almakta.

YERLİ ÜRETİMLE GÜÇLÜ ULAŞIM

Bakan, son 23 yılda yerli sanayideki gelişmelere de vurgu yaptı. “Kendi otomobilimizi, uydularımızı, İHA’larımızı, trenlerimizi üreterek küresel bir ihracat ülkesi olduk. Gaziantep’in efsane mucidi Mennan Usta’nın ‘Otobandaki araba, raydaki tren benim olsun’ sözü gerçek oldu.” Uraloğlu, Gaziray setlerinin Antep baklavasından ilham alınarak renklendirildiğini ve şehrin kültürel dokusunu yansıttığını ifade etti.

GAZİANTEP’İN ULAŞIM GELECEĞİ

Uraloğlu, Gaziantep’teki diğer projelere de değinerek, “Son 23 yılda Gaziantep’in ulaşım ve haberleşme altyapısına 124 milyar lira yatırım yaptık. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi’nde %59 ilerleme kaydettik ve 2027’de tamamlayacağız. Gaziantep-Şanlıurfa Hızlı Tren Etüt Projesi’ni de yatırım programına aldık.” dedi. Ayrıca Gaziantep Havalimanı’ndaki yolcu trafiğinin 2002’de 223 binden 2024’te 3 milyona yaklaşacağını belirtti.

GAZİRAY İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Bakan Uraloğlu’nun “Yıl sonuna kadar 7 set daha teslim edeceğiz” müjdesi, Gaziray’ın yerli üretimle güçlenmesini sağlamış durumda. Törenin sonunda test sürüşü yapan Uraloğlu, Gaziantep’in ulaşım altyapısına verdikleri önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Şehir, modern ve güvenli toplu taşıma sistemine bir adım daha yaklaşmış oldu.