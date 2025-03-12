Gazze Ateşkes Anlaşması Üzerine Görüşmeler Yapıldı

ATEŞKES GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Geçtiğimiz aylarda İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Ancak bu süreç içerisinde İsrail’in ateşkes ihlalleri devam ediyor. Bu durum, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati arasında önemli bir görüşmenin gerçekleştirilmesini sağladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, bu görüşme ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.

ATEŞKESİ İSTİKRARA KAVUŞTURMA ÇABALARI

Yapılan açıklamalara göre, Dışişleri Bakanı Abdulati, Katar ziyareti sırasında Başbakan Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki nitelikli ilişkilerin yanı sıra ekonomi, ticaret ve yatırım gibi çeşitli alanlardaki işbirliklerinin desteklenmesi konuşuldu. Ayrıca, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasını istikrara kavuşturmak üzere yürütülen çabaların önemine dikkat çekildi. Taraflar, bölgeye insani yardımların girişine odaklanılması ve Filistinlilerin acil insani taleplerinin karşılanmasının gerekliliğini vurguladı.

ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ’NİN SONUÇLARI

Görüşme sırasında, 4 Mart’ta Kahire’de düzenlenen “Filistin” konulu olağanüstü Arap Birliği Zirvesi ile 8 Mart’ta Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda elde edilen sonuçların uygulanması konusundaki isteklerini de dile getirdiler. Al Sani ve Abdulati, Gazze’nin yeniden inşası için Mısır tarafından hazırlanan Arap planının aktif bir şekilde devreye alınması ve gerekli finansmanın sağlanması konusunu da görüştü.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Süreci

19 Ocak’ta yürürlüğe giren Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması 42 gün sürerek 2 Mart’ta sona erdi. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ikinci aşama müzakerelerinin henüz başlamadığı bildiriliyor. İkinci aşama müzakerelerinin, anlaşmanın 3 Şubat’ta başlaması gerekirken hala engellenmiş olduğu ifade ediliyor.