Gazze’de 11 Filistinli Açlıktan Öldü

PALİSTİNLİLER AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR

İsrail’in Gazze’ye 2 Mart’tan bu yana uyguladığı abluka, büyük bir insani felaket yaratıyor. Gıda malzemelerine ulaşamayan Filistinliler, açlıkla ciddi bir mücadele içinde. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, açlıktan yaşamını yitirenlerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

AÇLIKTAN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Burş, “İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altında Gazze Şeridi’nde açlık can almaya devam ediyor” diyerek son 24 saat içinde 2’si çocuk olmak üzere 11 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. 7 Ekim 2023’ten itibaren açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 117’si çocuk olmak üzere toplam 300’e ulaştığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), yayınladığı son raporda, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak tanımlanan 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığını” belirtti. IPC’nın raporunda, “22 ay süren sert çatışmalar sonucunda Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşılaşıyor” denildi.

İSRAİL’İN ABUKASI VE AÇLIK

Abluka altındaki Gazze Şeridi, insani felaket koşullarıyla yüz yüze. Su, ilaç, tıbbi malzemeler ve hijyen ürünleri bulmakta zorluk çekiliyor. Özellikle çocukların açlık nedeniyle yaşam kaybı artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığını ifade ediyor.