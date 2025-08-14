Gazze’de 250 Bin Çocuk Açlık Tehdidi Altında

GİDEREK DERİNLEŞEN İNSANİ KRİZ

Gazze’deki Filistin Hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırıları ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde “eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşandığı” ifade ediliyor. Açıklamada, insani kriz nedeniyle 2 milyon 400 bin Filistinli sivilin gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılayamadığı kaydediliyor. İsrail’in saldırıları ve abluka nedeniyle yaşanan yetersiz beslenme sonucunda 106’sı çocuk toplamda 235 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Hayatını kaybedenlerin arasında 19 kadın ve 75 yaşlı olduğu da aktarıldı. Gazze’de 40 bin bebeğin yetersiz beslenmesi dikkat çekiyor. Ayrıca, bölgedeki kıtlığın 5 yaş altındaki 250 bin çocuğun hayatını tehdit ettiği ifade ediliyor.

AÇLIK KRİZİNE ACİL ÇAĞRI

Gazze’deki Filistin Hükümeti, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve insan hakları kuruluşlarına acil harekete geçmesi gerektiğini düşünüyor. Açıklamada, İsrail’in “sistematik bir silah olarak aç bırakma politikası” uyguladığı vurgulanıyor. Açlığın neden olduğu durumun, “uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali ve soykırım suçu” anlamına geldiği ifade ediliyor. Filistin Hükümeti, insani yardım ve ilaç girişinin önündeki engellerin kaldırılması ve sınır kapılarının derhal açılması çağrısında bulunuyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 29 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Gazze’deki her üç kişiden birinin günlerdir aç kalmış olduğunu vurgulayarak, bölgedeki kıtlığın “en kötü senaryosu” yaşandığını duyurmuştu.

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA ARTIŞ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 88 kişi de yaralandı. İsrail’in ateşkesi bozduğu 18 Mart’tan itibaren Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ise 10 bin 78 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 47 kişi yaralandı. Gazze’de 27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD güdümlü “Gazze İnsani Yardım Vakfı” tarafından kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucunda ölenlerin sayısı 1807’ye yükseldi, yaralı sayısı ise 13 bin 21’e çıktı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletme ve kalıcı hale getirilecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.