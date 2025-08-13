Gazze’de 250 Bin Çocuk Tehlikede

GAZZE’DE İNSANİ FELAKETİN BOYUTLARI

Gazze’deki Filistin Hükümetinin Medya Ofisi, yazılı bir açıklama yaparak, İsrail’in saldırıları ve abluka altında bulunan Gazze Şeridi’nde “eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşandığını” belirtti. Açıklamada, yaşanan insani kriz sebebiyle 2 milyon 400 bin Filistinli sivilin gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılama kapasitesinin ciddi şekilde azaldığı ifade edildi. İsrail’in düzenlediği saldırılar ve uygulanan ablukanın yol açtığı yetersiz beslenmenin sonuçları olarak, 106’sı çocuk olmak üzere toplam 235 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu ölümlerden 19’unun kadın, 75’inin ise yaşlı olduğu aktarıldı. Ayrıca, Gazze’de 40 bin bebeğin yetersiz beslenme problemi yaşadığı vurgulandı, 5 yaş altındaki 250 bin çocuğun hayatının tehlikede olduğu belirtildi.

AÇLIK VE ACİL İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Açıklamada, İsrail’in Gazze’de “sistematik bir silah olarak aç bırakma politikası” uyguladığı ifade edildi. Açlık sebebiyle yaşanan durumların “uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali ve soykırım suçu” anlamına geldiği kaydedildi. Filistin Hükümeti, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve insan hakları kuruluşlarına acil olarak harekete geçme çağrısında bulunarak, insani yardım ve ilaç girişindeki tüm engellerin kaldırılması ve sınır kapılarının derhal açılması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 29 Temmuz’da yaptığı açıklama ile Gazze’deki her üç kişiden birinin günlerdir gıda almadığını ve bölgede kıtlığın “en kötü senaryosunun” yaşandığını bildirdi.

İSRAİL’İN SALDIRILARININ SONUÇLARI

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına geri döndü. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılar sonucunda en az 61 bin 599 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 88 kişi de yaralandı. Ateşkesi ihlal ettiği 18 Mart’tan itibaren yapılan saldırılarda ise 10 bin 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 42 bin 47 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze’deki insani yardım dağıtım noktalarında yapılan sistematik saldırılarda, ölü sayısının 1807’ye, yaralı sayısının ise 13 bin 21’e çıktığı belirtildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletme ve kalıcı hale getirme planı kapsamında saldırılarına devam edeceğini duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı.