Gazze’de 5 Filistinli açlık nedeniyle öldü

GAZZE ŞERİDİ’NDE GÜNLÜK FELAKET

Gazze Şeridi’ndeki durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. İsrail’in uyguladığı abluka ve insani yardım geçişlerindeki kısıtlamalar nedeniyle bölgede ciddi bir insani krizin yaşandığı görülüyor.

AÇLIKTAN KAYBEDİLEN HAYATLAR

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, İsrail güçlerinin açlığı bir silah olarak kullandığı Gazze Şeridi’nde son 24 saat içinde 3’ü çocuk olmak üzere 5 Filistinli, açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle yaşamını yitirmiş durumda.

Bakanlık açıklamasında, “Yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 138’i çocuk olmak üzere 387’ye ulaştı. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 22 Ağustos 2025’te Gazze Şeridi’nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 23’ü çocuk toplam 109 ölüm kaydedildi” ifadesi kullanıldı.

300 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

'Asrın felaketi' sonrası başlatılan konut seferberliği devam ediyor. Malatya'da yapılan 300 bininci konut, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edildi.
Dünya

Bulape’de Salgın İlan Edildi! Uganda Alarmda!

Ebola virüsü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 kişinin ölümüne yol açtı. Afrika genelinde alarm durumu ilan edilirken, Uganda ve Nijerya önlemlerini sıkılaştırdı.

