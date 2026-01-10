Gazze’de Bebeklerin Soğuktan Ölümü Devam Ediyor

Gazze’de bebek ölümleri artıyor… İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle insanlık dramının yaşandığı Gazze’de, dondurucu soğuklar yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

7 GÜNLÜK BEBEK SOĞUKTA HAYATINI KAYBETTİ

Filistin resmi haber ajansının aktardığına göre, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde, 7 günlük bir bebek etkili olan soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdi. Tıbbi kaynaklar, bölgede etkili olan sert soğuk hava dalgasıyla ölü sayısının 15’i aştığını bildiriyor.

BEBEKLER VE ÇOCUKLAR HER GEÇEN GÜN ÖLÜYOR

Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu bebekler ve çocuklar oluşturuyor. Yetkililer, İsrail’in Gazze’ye yönelik sıkı ablukası ve insani yardım faaliyetlerinin engellenmesi sonucunda halkın temel ihtiyaçlara erişiminin imkânsız hale geldiğine vurgu yaptı.

ÇADIRLARDA YAŞAMA TUTUNMA MÜCADELESİ

Özellikle yerlerinden edilmiş Filistinlilerin büyük kısmı, dondurucu hava koşullarına karşı savunmasız ve yetersiz çadırlarda yaşam savaşı veriyor. Yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle ısınma imkânlarının bulunmadığı Gazze’de, barınma ve sağlık hizmetlerindeki ciddi eksiklikler, fırtınalı, yağışlı ve soğuk havanın etkisini artırıyor. Bu durum, özellikle bebekler, çocuklar ve hastalar açısından büyük risk oluşturuyor.

GAZZE’DE SOĞUK HAVA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail’in ateşkese rağmen yardım girişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi’nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Bölgede etkili olan sert yağışlar ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getiriyor, özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamayarak hayatlarını kaybediyor. Ateşkes anlaşması 10 Ekim’de yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, Gazze’deki insani durum belirgin bir iyileşme göstermiyor. İsrail’in anlaşmada belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcılaşmasına yol açıyor.