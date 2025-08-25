Gazze’de Can Kaybı 62.774’e Ulaştı

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi’ni hedef almayı sürdürüyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son zamanlardaki saldırıları sonrası bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, son 24 saat içerisinde gerçekleşen can kaybı ve yaralanmalara dair bilgileri paylaştı.

SON 24 SAATTE YAŞANAN CAN KAYIPLARI

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 58 ölü ve 308 yaralının getirildiği ifade edildi. Ayrıca, İsrail ordusunun 19 Ocak’taki ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 10 bin 900 Filistinli’nin hayatını kaybettiği ve 46 bin 218 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İNSANİ YARDIM HEDEF ALINIYOR

Gazze’de son 24 saat içinde insani yardım için beklenti içinde olanların hedef alındığı saldırılarda ise 28 Filistinli’nin yaşamını yitirdiği ve 184 kişinin de yaralandığı belirtildi. ABD-İsrail güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında gerçekleşen sistematik saldırılarla, 27 Mayıs’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 123’e, yaralananların sayısının ise 15 bin 615’e ulaştığı aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI SAYISI ARTMIŞ DURUMDA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 774’e, yaralıların sayısının ise 158 bin 259’a çıktığı bildirildi. Ayrıca, İsrail’in sınır kapılarını kapatması ve yardım girişlerini kısıtlaması sonucu Gazze’de son 24 saat içerisinde 11 Filistinli’nin açlık nedeniyle hayatını kaybettiği, 7 Ekim’den beri açlık sebebiyle ölenlerin sayısının 117’si çocuk olmak üzere toplamda 300’e ulaştığı ifade edildi.